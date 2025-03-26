Valute / NEWTI
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.99 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEWTI ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.95 e ad un massimo di 24.99.
Segui le dinamiche di NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.95 24.99
Intervallo Annuale
23.90 26.56
- Chiusura Precedente
- 24.90
- Apertura
- 24.96
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.95
- Massimo
- 24.99
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 0.08%
- Variazione Semestrale
- -0.12%
- Variazione Annuale
- -1.03%
20 settembre, sabato