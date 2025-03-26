Moedas / NEWTI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.90 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEWTI para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.90 e o mais alto foi 24.97.
Veja a dinâmica do par de moedas NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTI Notícias
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
Faixa diária
24.90 24.97
Faixa anual
23.90 26.56
- Fechamento anterior
- 24.94
- Open
- 24.97
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Low
- 24.90
- High
- 24.97
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- -0.28%
- Mudança de 6 meses
- -0.48%
- Mudança anual
- -1.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh