Курс NEWTI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.99.

Следите за динамикой NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.