Валюты / NEWTI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.94 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEWTI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.99.
Следите за динамикой NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.87 24.99
Годовой диапазон
23.90 26.56
- Предыдущее закрытие
- 24.88
- Open
- 24.93
- Bid
- 24.94
- Ask
- 25.24
- Low
- 24.87
- High
- 24.99
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.32%
- Годовое изменение
- -1.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.