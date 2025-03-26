КотировкиРазделы
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028

24.94 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEWTI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.99.

Дневной диапазон
24.87 24.99
Годовой диапазон
23.90 26.56
Предыдущее закрытие
24.88
Open
24.93
Bid
24.94
Ask
25.24
Low
24.87
High
24.99
Объем
26
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-0.12%
6-месячное изменение
-0.32%
Годовое изменение
-1.23%
