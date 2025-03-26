通貨 / NEWTI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.90 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEWTIの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.90の安値と24.97の高値で取引されました。
NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTI News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
1日のレンジ
24.90 24.97
1年のレンジ
23.90 26.56
- 以前の終値
- 24.94
- 始値
- 24.95
- 買値
- 24.90
- 買値
- 25.20
- 安値
- 24.90
- 高値
- 24.97
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- -0.28%
- 6ヶ月の変化
- -0.48%
- 1年の変化
- -1.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K