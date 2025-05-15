FiyatlarBölümler
NEOV
NEOV: NeoVolta Inc

5.71 USD 0.50 (9.60%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEOV fiyatı bugün 9.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.25 ve Yüksek fiyatı olarak 5.79 aralığında işlem gördü.

NeoVolta Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.25 5.79
Yıllık aralık
1.81 6.11
Önceki kapanış
5.21
Açılış
5.26
Satış
5.71
Alış
6.01
Düşük
5.25
Yüksek
5.79
Hacim
1.156 K
Günlük değişim
9.60%
Aylık değişim
65.51%
6 aylık değişim
163.13%
Yıllık değişim
83.60%
21 Eylül, Pazar