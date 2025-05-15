Dövizler / NEOV
NEOV: NeoVolta Inc
5.71 USD 0.50 (9.60%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEOV fiyatı bugün 9.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.25 ve Yüksek fiyatı olarak 5.79 aralığında işlem gördü.
NeoVolta Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- NeoVolta, RE+ 2025’te ticari batarya depolama sistemi ve yeni invertörünü tanıttı
- NeoVolta expands with C&I battery storage and new inverter at RE+ 2025
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
5.25 5.79
1.81 6.11
- 5.21
- 5.26
- 5.71
- 6.01
- 5.25
- 5.79
- 1.156 K
- 9.60%
- 65.51%
- 163.13%
- 83.60%
21 Eylül, Pazar