NEOV: NeoVolta Inc
5.71 USD 0.50 (9.60%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NEOV a changé de 9.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.25 et à un maximum de 5.79.
Suivez la dynamique NeoVolta Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NEOV Nouvelles
- NeoVolta se développe avec un stockage de batteries C&I et un nouvel onduleur au RE+ 2025
- NeoVolta expands with C&I battery storage and new inverter at RE+ 2025
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
Range quotidien
5.25 5.79
Range Annuel
1.81 6.11
- Clôture Précédente
- 5.21
- Ouverture
- 5.26
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Plus Bas
- 5.25
- Plus Haut
- 5.79
- Volume
- 1.156 K
- Changement quotidien
- 9.60%
- Changement Mensuel
- 65.51%
- Changement à 6 Mois
- 163.13%
- Changement Annuel
- 83.60%
20 septembre, samedi