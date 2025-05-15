Валюты / NEOV
NEOV: NeoVolta Inc
5.03 USD 0.17 (3.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEOV за сегодня изменился на -3.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.85, а максимальная — 5.29.
Следите за динамикой NeoVolta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEOV
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
Дневной диапазон
4.85 5.29
Годовой диапазон
1.81 6.11
- Предыдущее закрытие
- 5.20
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.03
- Ask
- 5.33
- Low
- 4.85
- High
- 5.29
- Объем
- 532
- Дневное изменение
- -3.27%
- Месячное изменение
- 45.80%
- 6-месячное изменение
- 131.80%
- Годовое изменение
- 61.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.