Valute / NEOV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEOV: NeoVolta Inc
5.71 USD 0.50 (9.60%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEOV ha avuto una variazione del 9.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.25 e ad un massimo di 5.79.
Segui le dinamiche di NeoVolta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEOV News
- NeoVolta si espande con batterie per uso commerciale e nuovo inverter al RE+ 2025
- NeoVolta expands with C&I battery storage and new inverter at RE+ 2025
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
Intervallo Giornaliero
5.25 5.79
Intervallo Annuale
1.81 6.11
- Chiusura Precedente
- 5.21
- Apertura
- 5.26
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Minimo
- 5.25
- Massimo
- 5.79
- Volume
- 1.156 K
- Variazione giornaliera
- 9.60%
- Variazione Mensile
- 65.51%
- Variazione Semestrale
- 163.13%
- Variazione Annuale
- 83.60%
21 settembre, domenica