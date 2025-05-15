QuotazioniSezioni
NEOV: NeoVolta Inc

5.71 USD 0.50 (9.60%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEOV ha avuto una variazione del 9.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.25 e ad un massimo di 5.79.

Segui le dinamiche di NeoVolta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.25 5.79
Intervallo Annuale
1.81 6.11
Chiusura Precedente
5.21
Apertura
5.26
Bid
5.71
Ask
6.01
Minimo
5.25
Massimo
5.79
Volume
1.156 K
Variazione giornaliera
9.60%
Variazione Mensile
65.51%
Variazione Semestrale
163.13%
Variazione Annuale
83.60%
21 settembre, domenica