NEOV: NeoVolta Inc
5.21 USD 0.23 (4.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEOV hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.01 bis zu einem Hoch von 5.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeoVolta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NEOV News
- NeoVolta expandiert mit Gewerbespeichern und neuem Wechselrichter auf der RE+ 2025
- NeoVolta expands with C&I battery storage and new inverter at RE+ 2025
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
Tagesspanne
5.01 5.25
Jahresspanne
1.81 6.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.98
- Eröffnung
- 5.10
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Tief
- 5.01
- Hoch
- 5.25
- Volumen
- 1.016 K
- Tagesänderung
- 4.62%
- Monatsänderung
- 51.01%
- 6-Monatsänderung
- 140.09%
- Jahresänderung
- 67.52%
