KurseKategorien
Währungen / NEOV
Zurück zum Aktien

NEOV: NeoVolta Inc

5.21 USD 0.23 (4.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEOV hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.01 bis zu einem Hoch von 5.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die NeoVolta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEOV News

Tagesspanne
5.01 5.25
Jahresspanne
1.81 6.11
Vorheriger Schlusskurs
4.98
Eröffnung
5.10
Bid
5.21
Ask
5.51
Tief
5.01
Hoch
5.25
Volumen
1.016 K
Tagesänderung
4.62%
Monatsänderung
51.01%
6-Monatsänderung
140.09%
Jahresänderung
67.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K