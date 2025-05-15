Moedas / NEOV
NEOV: NeoVolta Inc
5.14 USD 0.16 (3.21%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEOV para hoje mudou para 3.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.01 e o mais alto foi 5.25.
Veja a dinâmica do par de moedas NeoVolta Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NEOV Notícias
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
Faixa diária
5.01 5.25
Faixa anual
1.81 6.11
- Fechamento anterior
- 4.98
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.14
- Ask
- 5.44
- Low
- 5.01
- High
- 5.25
- Volume
- 650
- Mudança diária
- 3.21%
- Mudança mensal
- 48.99%
- Mudança de 6 meses
- 136.87%
- Mudança anual
- 65.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh