NEOV: NeoVolta Inc
5.21 USD 0.23 (4.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEOVの今日の為替レートは、4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり5.01の安値と5.25の高値で取引されました。
NeoVolta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NEOV News
- NeoVolta signs letter of intent to acquire Neubau Energy assets
- NeoVolta to launch new 16kW hybrid inverter at RE+ 2025
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- NeoVolta distributor orders hit record $3 million this quarter
- NeoVolta A Candidate For Aggressive Growth Investors (NASDAQ:NEOV)
- NeoVolta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
1日のレンジ
5.01 5.25
1年のレンジ
1.81 6.11
- 以前の終値
- 4.98
- 始値
- 5.10
- 買値
- 5.21
- 買値
- 5.51
- 安値
- 5.01
- 高値
- 5.25
- 出来高
- 1.016 K
- 1日の変化
- 4.62%
- 1ヶ月の変化
- 51.01%
- 6ヶ月の変化
- 140.09%
- 1年の変化
- 67.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K