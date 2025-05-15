クォートセクション
通貨 / NEOV
NEOV: NeoVolta Inc

5.21 USD 0.23 (4.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEOVの今日の為替レートは、4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり5.01の安値と5.25の高値で取引されました。

NeoVolta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEOV News

1日のレンジ
5.01 5.25
1年のレンジ
1.81 6.11
以前の終値
4.98
始値
5.10
買値
5.21
買値
5.51
安値
5.01
高値
5.25
出来高
1.016 K
1日の変化
4.62%
1ヶ月の変化
51.01%
6ヶ月の変化
140.09%
1年の変化
67.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K