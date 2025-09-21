FiyatlarBölümler
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due

24.6400 USD 0.0125 (0.05%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEE-PN fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.4100 ve Yüksek fiyatı olarak 24.6700 aralığında işlem gördü.

NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.4100 24.6700
Yıllık aralık
21.8500 25.5200
Önceki kapanış
24.6525
Açılış
24.5820
Satış
24.6400
Alış
24.6430
Düşük
24.4100
Yüksek
24.6700
Hacim
97
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
6.07%
6 aylık değişim
7.88%
Yıllık değişim
-1.36%
21 Eylül, Pazar