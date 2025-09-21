Dövizler / NEE-PN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.6400 USD 0.0125 (0.05%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEE-PN fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.4100 ve Yüksek fiyatı olarak 24.6700 aralığında işlem gördü.
NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.4100 24.6700
Yıllık aralık
21.8500 25.5200
- Önceki kapanış
- 24.6525
- Açılış
- 24.5820
- Satış
- 24.6400
- Alış
- 24.6430
- Düşük
- 24.4100
- Yüksek
- 24.6700
- Hacim
- 97
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 6.07%
- 6 aylık değişim
- 7.88%
- Yıllık değişim
- -1.36%
21 Eylül, Pazar