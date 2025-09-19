KurseKategorien
Währungen / NEE-PN
Zurück zum Aktien

NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due

24.6525 USD 0.0975 (0.39%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEE-PN hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5760 bis zu einem Hoch von 24.6800 gehandelt.

Verfolgen Sie die NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
24.5760 24.6800
Jahresspanne
21.8500 25.5200
Vorheriger Schlusskurs
24.7500
Eröffnung
24.6500
Bid
24.6525
Ask
24.6555
Tief
24.5760
Hoch
24.6800
Volumen
41
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
6.12%
6-Monatsänderung
7.94%
Jahresänderung
-1.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K