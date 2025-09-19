Währungen / NEE-PN
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.6525 USD 0.0975 (0.39%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE-PN hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5760 bis zu einem Hoch von 24.6800 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.5760 24.6800
Jahresspanne
21.8500 25.5200
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.7500
- Eröffnung
- 24.6500
- Bid
- 24.6525
- Ask
- 24.6555
- Tief
- 24.5760
- Hoch
- 24.6800
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 6.12%
- 6-Monatsänderung
- 7.94%
- Jahresänderung
- -1.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K