Moedas / NEE-PN
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.7500 USD 0.0100 (0.04%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEE-PN para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.6101 e o mais alto foi 24.8800.
Veja a dinâmica do par de moedas NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.6101 24.8800
Faixa anual
21.8500 25.5200
- Fechamento anterior
- 24.7600
- Open
- 24.7599
- Bid
- 24.7500
- Ask
- 24.7530
- Low
- 24.6101
- High
- 24.8800
- Volume
- 85
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 6.54%
- Mudança de 6 meses
- 8.36%
- Mudança anual
- -0.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh