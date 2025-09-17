Валюты / NEE-PN
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.7600 USD 0.1676 (0.68%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEE-PN за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.5600, а максимальная — 24.7799.
Следите за динамикой NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.5600 24.7799
Годовой диапазон
21.8500 25.5200
- Предыдущее закрытие
- 24.5924
- Open
- 24.6000
- Bid
- 24.7600
- Ask
- 24.7630
- Low
- 24.5600
- High
- 24.7799
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 6.59%
- 6-месячное изменение
- 8.41%
- Годовое изменение
- -0.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.