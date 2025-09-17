КотировкиРазделы
Валюты / NEE-PN
Назад в Рынок акций США

NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due

24.7600 USD 0.1676 (0.68%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEE-PN за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.5600, а максимальная — 24.7799.

Следите за динамикой NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
24.5600 24.7799
Годовой диапазон
21.8500 25.5200
Предыдущее закрытие
24.5924
Open
24.6000
Bid
24.7600
Ask
24.7630
Low
24.5600
High
24.7799
Объем
101
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
6.59%
6-месячное изменение
8.41%
Годовое изменение
-0.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.