Valute / NEE-PN
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.6400 USD 0.0125 (0.05%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEE-PN ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.4100 e ad un massimo di 24.6700.
Segui le dinamiche di NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.4100 24.6700
Intervallo Annuale
21.8500 25.5200
- Chiusura Precedente
- 24.6525
- Apertura
- 24.5820
- Bid
- 24.6400
- Ask
- 24.6430
- Minimo
- 24.4100
- Massimo
- 24.6700
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 6.07%
- Variazione Semestrale
- 7.88%
- Variazione Annuale
- -1.36%
20 settembre, sabato