NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due

24.6400 USD 0.0125 (0.05%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEE-PN ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.4100 e ad un massimo di 24.6700.

Segui le dinamiche di NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.4100 24.6700
Intervallo Annuale
21.8500 25.5200
Chiusura Precedente
24.6525
Apertura
24.5820
Bid
24.6400
Ask
24.6430
Minimo
24.4100
Massimo
24.6700
Volume
97
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
6.07%
Variazione Semestrale
7.88%
Variazione Annuale
-1.36%
20 settembre, sabato