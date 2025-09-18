Divisas / NEE-PN
NEE-PN: NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due
24.7500 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEE-PN de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.6101, mientras que el máximo ha alcanzado 24.8800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextEra Energy Inc Series N Junior Subordinated Debentures due . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.6101 24.8800
Rango anual
21.8500 25.5200
- Cierres anteriores
- 24.7600
- Open
- 24.7599
- Bid
- 24.7500
- Ask
- 24.7530
- Low
- 24.6101
- High
- 24.8800
- Volumen
- 85
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 6.54%
- Cambio a 6 meses
- 8.36%
- Cambio anual
- -0.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B