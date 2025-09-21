Dövizler / NCPLW
NCPLW: Netcapital Inc - warrants
0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NCPLW fiyatı bugün 20.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0288 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0288 aralığında işlem gördü.
Netcapital Inc - warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0288 0.0288
Yıllık aralık
0.0076 0.0855
- Önceki kapanış
- 0.0239
- Açılış
- 0.0288
- Satış
- 0.0288
- Alış
- 0.0318
- Düşük
- 0.0288
- Yüksek
- 0.0288
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 20.50%
- Aylık değişim
- -17.24%
- 6 aylık değişim
- 15.20%
- Yıllık değişim
- 188.00%
21 Eylül, Pazar