NCPLW: Netcapital Inc - warrants

0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCPLW ha avuto una variazione del 20.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0288 e ad un massimo di 0.0288.

Segui le dinamiche di Netcapital Inc - warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0288 0.0288
Intervallo Annuale
0.0076 0.0855
Chiusura Precedente
0.0239
Apertura
0.0288
Bid
0.0288
Ask
0.0318
Minimo
0.0288
Massimo
0.0288
Volume
1
Variazione giornaliera
20.50%
Variazione Mensile
-17.24%
Variazione Semestrale
15.20%
Variazione Annuale
188.00%
21 settembre, domenica