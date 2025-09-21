Valute / NCPLW
NCPLW: Netcapital Inc - warrants
0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCPLW ha avuto una variazione del 20.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0288 e ad un massimo di 0.0288.
Segui le dinamiche di Netcapital Inc - warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0288 0.0288
Intervallo Annuale
0.0076 0.0855
- Chiusura Precedente
- 0.0239
- Apertura
- 0.0288
- Bid
- 0.0288
- Ask
- 0.0318
- Minimo
- 0.0288
- Massimo
- 0.0288
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 20.50%
- Variazione Mensile
- -17.24%
- Variazione Semestrale
- 15.20%
- Variazione Annuale
- 188.00%
21 settembre, domenica