NCPLW: Netcapital Inc - warrants

0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NCPLW hat sich für heute um 20.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0288 bis zu einem Hoch von 0.0288 gehandelt.

Verfolgen Sie die Netcapital Inc - warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0288 0.0288
Jahresspanne
0.0076 0.0855
Vorheriger Schlusskurs
0.0239
Eröffnung
0.0288
Bid
0.0288
Ask
0.0318
Tief
0.0288
Hoch
0.0288
Volumen
1
Tagesänderung
20.50%
Monatsänderung
-17.24%
6-Monatsänderung
15.20%
Jahresänderung
188.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K