CotationsSections
Devises / NCPLW
Retour à Actions

NCPLW: Netcapital Inc - warrants

0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NCPLW a changé de 20.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0288 et à un maximum de 0.0288.

Suivez la dynamique Netcapital Inc - warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0288 0.0288
Range Annuel
0.0076 0.0855
Clôture Précédente
0.0239
Ouverture
0.0288
Bid
0.0288
Ask
0.0318
Plus Bas
0.0288
Plus Haut
0.0288
Volume
1
Changement quotidien
20.50%
Changement Mensuel
-17.24%
Changement à 6 Mois
15.20%
Changement Annuel
188.00%
20 septembre, samedi