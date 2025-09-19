クォートセクション
通貨 / NCPLW
NCPLW: Netcapital Inc - warrants

0.0288 USD 0.0049 (20.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCPLWの今日の為替レートは、20.50%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0288の安値と0.0288の高値で取引されました。

Netcapital Inc - warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0288 0.0288
1年のレンジ
0.0076 0.0855
以前の終値
0.0239
始値
0.0288
買値
0.0288
買値
0.0318
安値
0.0288
高値
0.0288
出来高
1
1日の変化
20.50%
1ヶ月の変化
-17.24%
6ヶ月の変化
15.20%
1年の変化
188.00%
