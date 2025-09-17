Валюты / NCPLW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NCPLW: Netcapital Inc - warrants
0.0239 USD 0.0109 (31.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCPLW за сегодня изменился на -31.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0239, а максимальная — 0.0294.
Следите за динамикой Netcapital Inc - warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0239 0.0294
Годовой диапазон
0.0076 0.0855
- Предыдущее закрытие
- 0.0348
- Open
- 0.0294
- Bid
- 0.0239
- Ask
- 0.0269
- Low
- 0.0239
- High
- 0.0294
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -31.32%
- Месячное изменение
- -31.32%
- 6-месячное изменение
- -4.40%
- Годовое изменение
- 139.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.