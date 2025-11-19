MYSE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Myseum, Inc. hisse senedi 1.8597 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.8401 - 1.9400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.8800 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 23 değerine ulaştı. MYSE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Myseum, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Myseum, Inc. hisse senedi şu anda 1.8597 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -18.43% ve USD değerlerini izler. MYSE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MYSE hisse senedi nasıl alınır? Myseum, Inc. hisselerini şu anki 1.8597 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.8597 ve Ask 1.8627 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 23 ve günlük değişim oranı -0.55% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MYSE fiyat hareketlerini takip edin.

MYSE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Myseum, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.7100 - 3.4000 ve mevcut fiyatı 1.8597 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.8597 veya Ask 1.8627 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -30.87% ve 6 aylık değişim oranı -18.43% değerlerini karşılaştırır. MYSE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Myseum, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Myseum, Inc. hisse senedi yıllık olarak 3.4000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.7100 - 3.4000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.8800 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Myseum, Inc. performansını takip edin.

Myseum, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Myseum, Inc. (MYSE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.7100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.8597 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.7100 - 3.4000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MYSE fiyat hareketlerini izleyin.