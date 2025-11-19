- Обзор рынка
MYSE: Myseum, Inc.
Курс MYSE за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.8401, а максимальная — 1.9400.
Следите за динамикой Myseum, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYSE сегодня?
Myseum, Inc. (MYSE) сегодня оценивается на уровне 1.8597. Инструмент торгуется в пределах 1.8401 - 1.9400, вчерашнее закрытие составило 1.8800, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Myseum, Inc.?
Myseum, Inc. в настоящее время оценивается в 1.8597. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.43% и USD. Отслеживайте движения MYSE на графике в реальном времени.
Как купить акции MYSE?
Вы можете купить акции Myseum, Inc. (MYSE) по текущей цене 1.8597. Ордера обычно размещаются около 1.8597 или 1.8627, тогда как 23 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYSE?
Инвестирование в Myseum, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.7100 - 3.4000 и текущей цены 1.8597. Многие сравнивают -30.87% и -18.43% перед размещением ордеров на 1.8597 или 1.8627. Изучайте ежедневные изменения цены MYSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Myseum, Inc.?
Самая высокая цена Myseum, Inc. (MYSE) за последний год составила 3.4000. Акции заметно колебались в пределах 1.7100 - 3.4000, сравнение с 1.8800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Myseum, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Myseum, Inc.?
Самая низкая цена Myseum, Inc. (MYSE) за год составила 1.7100. Сравнение с текущими 1.8597 и 1.7100 - 3.4000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYSE?
В прошлом Myseum, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8800 и -18.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.8800
- Open
- 1.8700
- Bid
- 1.8597
- Ask
- 1.8627
- Low
- 1.8401
- High
- 1.9400
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -30.87%
- 6-месячное изменение
- -18.43%
- Годовое изменение
- -18.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -3.426 млн
- Прог.
- -1.460 млн
- Пред.
- 6.413 млн
- Акт.
- -0.698 млн
- Прог.
- 0.034 млн
- Пред.
- -0.346 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.506%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.