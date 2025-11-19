- Visão do mercado
MYSE: Myseum, Inc.
A taxa do MYSE para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.8401 e o mais alto foi 1.9400.
Veja a dinâmica do par de moedas Myseum, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MYSE hoje?
Hoje Myseum, Inc. (MYSE) está avaliado em 1.8597. O instrumento é negociado dentro de 1.8401 - 1.9400, o fechamento de ontem foi 1.8800, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MYSE em tempo real.
As ações de Myseum, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Myseum, Inc. está avaliado em 1.8597. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -18.43% e USD. Monitore os movimentos de MYSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MYSE?
Você pode comprar ações de Myseum, Inc. (MYSE) pelo preço atual 1.8597. Ordens geralmente são executadas perto de 1.8597 ou 1.8627, enquanto 23 e -0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MYSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MYSE?
Investir em Myseum, Inc. envolve considerar a faixa anual 1.7100 - 3.4000 e o preço atual 1.8597. Muitos comparam -30.87% e -18.43% antes de enviar ordens em 1.8597 ou 1.8627. Estude as mudanças diárias de preço de MYSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Myseum, Inc.?
O maior preço de Myseum, Inc. (MYSE) no último ano foi 3.4000. As ações oscilaram bastante dentro de 1.7100 - 3.4000, e a comparação com 1.8800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Myseum, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Myseum, Inc.?
O menor preço de Myseum, Inc. (MYSE) no ano foi 1.7100. A comparação com o preço atual 1.8597 e 1.7100 - 3.4000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MYSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MYSE?
No passado Myseum, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.8800 e -18.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.8800
- Open
- 1.8700
- Bid
- 1.8597
- Ask
- 1.8627
- Low
- 1.8401
- High
- 1.9400
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- -30.87%
- Mudança de 6 meses
- -18.43%
- Mudança anual
- -18.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -3.426 milh
- Projeç.
- -1.460 milh
- Prév.
- 6.413 milh
- Atu.
- -0.698 milh
- Projeç.
- 0.034 milh
- Prév.
- -0.346 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.506%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.