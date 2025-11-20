QuotazioniSezioni
MYSE: Myseum, Inc.

1.7800 USD 0.1000 (5.32%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYSE ha avuto una variazione del -5.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7701 e ad un massimo di 1.9400.

Segui le dinamiche di Myseum, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MYSE oggi?

Oggi le azioni Myseum, Inc. sono prezzate a 1.7800. Viene scambiato all'interno di 1.7701 - 1.9400, la chiusura di ieri è stata 1.8800 e il volume degli scambi ha raggiunto 96. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MYSE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Myseum, Inc. pagano dividendi?

Myseum, Inc. è attualmente valutato a 1.7800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -21.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MYSE.

Come acquistare azioni MYSE?

Puoi acquistare azioni Myseum, Inc. al prezzo attuale di 1.7800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.7800 o 1.7830, mentre 96 e -4.81% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MYSE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MYSE?

Investire in Myseum, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.7100 - 3.4000 e il prezzo attuale 1.7800. Molti confrontano -33.83% e -21.93% prima di effettuare ordini su 1.7800 o 1.7830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MYSE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Myseum, Inc.?

Il prezzo massimo di Myseum, Inc. nell'ultimo anno è stato 3.4000. All'interno di 1.7100 - 3.4000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Myseum, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Myseum, Inc.?

Il prezzo più basso di Myseum, Inc. (MYSE) nel corso dell'anno è stato 1.7100. Confrontandolo con gli attuali 1.7800 e 1.7100 - 3.4000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MYSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MYSE?

Myseum, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8800 e -21.93%.

Intervallo Giornaliero
1.7701 1.9400
Intervallo Annuale
1.7100 3.4000
Chiusura Precedente
1.8800
Apertura
1.8700
Bid
1.7800
Ask
1.7830
Minimo
1.7701
Massimo
1.9400
Volume
96
Variazione giornaliera
-5.32%
Variazione Mensile
-33.83%
Variazione Semestrale
-21.93%
Variazione Annuale
-21.93%
