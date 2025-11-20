- Übersicht
MYSE: Myseum, Inc.
Der Wechselkurs von MYSE hat sich für heute um -5.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7701 bis zu einem Hoch von 1.9400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Myseum, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MYSE heute?
Die Aktie von Myseum, Inc. (MYSE) notiert heute bei 1.7800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.7701 - 1.9400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.8800 und das Handelsvolumen erreichte 96. Das Live-Chart von MYSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MYSE Dividenden?
Myseum, Inc. wird derzeit mit 1.7800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -21.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MYSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich MYSE-Aktien?
Sie können Aktien von Myseum, Inc. (MYSE) zum aktuellen Kurs von 1.7800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.7800 oder 1.7830 platziert, während 96 und -4.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MYSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MYSE-Aktien?
Bei einer Investition in Myseum, Inc. müssen die jährliche Spanne 1.7100 - 3.4000 und der aktuelle Kurs 1.7800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -33.83% und -21.93%, bevor sie Orders zu 1.7800 oder 1.7830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MYSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Myseum, Inc.?
Der höchste Kurs von Myseum, Inc. (MYSE) im vergangenen Jahr lag bei 3.4000. Innerhalb von 1.7100 - 3.4000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.8800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Myseum, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Myseum, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Myseum, Inc. (MYSE) im Laufe des Jahres betrug 1.7100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.7800 und der Spanne 1.7100 - 3.4000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MYSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MYSE statt?
Myseum, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.8800 und -21.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.8800
- Eröffnung
- 1.8700
- Bid
- 1.7800
- Ask
- 1.7830
- Tief
- 1.7701
- Hoch
- 1.9400
- Volumen
- 96
- Tagesänderung
- -5.32%
- Monatsänderung
- -33.83%
- 6-Monatsänderung
- -21.93%
- Jahresänderung
- -21.93%
- Akt
-
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
-
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.06 M
- Akt
-
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.734%