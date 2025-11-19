- Aperçu
MYSE: Myseum, Inc.
Le taux de change de MYSE a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.8401 et à un maximum de 1.9400.
Suivez la dynamique Myseum, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MYSE aujourd'hui ?
L'action Myseum, Inc. est cotée à 1.8597 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.8401 - 1.9400, a clôturé hier à 1.8800 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de MYSE présente ces mises à jour.
L'action Myseum, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Myseum, Inc. est actuellement valorisé à 1.8597. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -18.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MYSE.
Comment acheter des actions MYSE ?
Vous pouvez acheter des actions Myseum, Inc. au cours actuel de 1.8597. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.8597 ou de 1.8627, le 23 et le -0.55% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MYSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MYSE ?
Investir dans Myseum, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.7100 - 3.4000 et le prix actuel 1.8597. Beaucoup comparent -30.87% et -18.43% avant de passer des ordres à 1.8597 ou 1.8627. Consultez le graphique du cours de MYSE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Myseum, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Myseum, Inc. l'année dernière était 3.4000. Au cours de 1.7100 - 3.4000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.8800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Myseum, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Myseum, Inc. ?
Le cours le plus bas de Myseum, Inc. (MYSE) sur l'année a été 1.7100. Sa comparaison avec 1.8597 et 1.7100 - 3.4000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MYSE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MYSE a-t-elle été divisée ?
Myseum, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.8800 et -18.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.8800
- Ouverture
- 1.8700
- Bid
- 1.8597
- Ask
- 1.8627
- Plus Bas
- 1.8401
- Plus Haut
- 1.9400
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- -1.08%
- Changement Mensuel
- -30.87%
- Changement à 6 Mois
- -18.43%
- Changement Annuel
- -18.43%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -3.426 M
- Fcst
- -1.460 M
- Prev
- 6.413 M
- Act
- -0.698 M
- Fcst
- 0.034 M
- Prev
- -0.346 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.506%
- Act
-
- Fcst
- Prev