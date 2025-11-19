クォートセクション
MYSE: Myseum, Inc.

1.8597 USD 0.0203 (1.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MYSEの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり1.8401の安値と1.9400の高値で取引されました。

Myseum, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MYSE株の現在の価格は？

Myseum, Inc.の株価は本日1.8597です。1.8401 - 1.9400内で取引され、前日の終値は1.8800、取引量は23に達しました。MYSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Myseum, Inc.の株は配当を出しますか？

Myseum, Inc.の現在の価格は1.8597です。配当方針は会社によりますが、投資家は-18.43%やUSDにも注目します。MYSEの動きはライブチャートで確認できます。

MYSE株を買う方法は？

Myseum, Inc.の株は現在1.8597で購入可能です。注文は通常1.8597または1.8627付近で行われ、23や-0.55%が市場の動きを示します。MYSEの最新情報はライブチャートで確認できます。

MYSE株に投資する方法は？

Myseum, Inc.への投資では、年間の値幅1.7100 - 3.4000と現在の1.8597を考慮します。注文は多くの場合1.8597や1.8627で行われる前に、-30.87%や-18.43%と比較されます。MYSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Myseum, Inc.の株の最高値は？

Myseum, Inc.の過去1年の最高値は3.4000でした。1.7100 - 3.4000内で株価は大きく変動し、1.8800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Myseum, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Myseum, Inc.の株の最低値は？

Myseum, Inc.(MYSE)の年間最安値は1.7100でした。現在の1.8597や1.7100 - 3.4000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MYSEの動きはライブチャートで確認できます。

MYSEの株式分割はいつ行われましたか？

Myseum, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.8800、-18.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.8401 1.9400
1年のレンジ
1.7100 3.4000
以前の終値
1.8800
始値
1.8700
買値
1.8597
買値
1.8627
安値
1.8401
高値
1.9400
出来高
23
1日の変化
-1.08%
1ヶ月の変化
-30.87%
6ヶ月の変化
-18.43%
1年の変化
-18.43%
19 11月, 水曜日
13:30
USD
住宅建設着工数
実際
期待
13:30
USD
建設許可（Building Permits）
実際
期待
13:30
USD
住宅建設着工数前月比
実際
期待
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-3.426 M
期待
-1.460 M
6.413 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.698 M
期待
0.034 M
-0.346 M
18:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.506%
19:00
USD
FOMC議事録
実際
期待