MVV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi 67.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 67.47 - 68.84 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 69.42 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. MVV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi şu anda 67.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.55% ve USD değerlerini izler. MVV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MVV hisse senedi nasıl alınır? ProShares Ultra MidCap400 hisselerini şu anki 67.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 67.47 ve Ask 67.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı -1.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MVV fiyat hareketlerini takip edin.

MVV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Ultra MidCap400 hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.64 - 81.87 ve mevcut fiyatı 67.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 67.47 veya Ask 67.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.88% ve 6 aylık değişim oranı 23.50% değerlerini karşılaştırır. MVV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi yıllık olarak 81.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.64 - 81.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 69.42 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Ultra MidCap400 performansını takip edin.

ProShares Ultra MidCap400 hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Ultra MidCap400 (MVV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.64 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 67.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.64 - 81.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MVV fiyat hareketlerini izleyin.