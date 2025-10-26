- Übersicht
MVV: ProShares Ultra MidCap400
Der Wechselkurs von MVV hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.35 bis zu einem Hoch von 70.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra MidCap400-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MVV heute?
Die Aktie von ProShares Ultra MidCap400 (MVV) notiert heute bei 70.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 70.35 - 70.76 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.51 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von MVV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MVV Dividenden?
ProShares Ultra MidCap400 wird derzeit mit 70.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MVV zu verfolgen.
Wie kaufe ich MVV-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra MidCap400 (MVV) zum aktuellen Kurs von 70.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.35 oder 70.65 platziert, während 15 und -0.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MVV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MVV-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra MidCap400 müssen die jährliche Spanne 42.64 - 81.87 und der aktuelle Kurs 70.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.31% und 28.78%, bevor sie Orders zu 70.35 oder 70.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MVV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra MidCap400?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra MidCap400 (MVV) im vergangenen Jahr lag bei 81.87. Innerhalb von 42.64 - 81.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra MidCap400 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra MidCap400?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra MidCap400 (MVV) im Laufe des Jahres betrug 42.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.35 und der Spanne 42.64 - 81.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MVV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MVV statt?
ProShares Ultra MidCap400 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.51 und 2.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.51
- Eröffnung
- 70.76
- Bid
- 70.35
- Ask
- 70.65
- Tief
- 70.35
- Hoch
- 70.76
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 2.31%
- 6-Monatsänderung
- 28.78%
- Jahresänderung
- 2.66%