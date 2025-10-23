- Aperçu
MVV: ProShares Ultra MidCap400
Le taux de change de MVV a changé de 2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.65 et à un maximum de 69.21.
Suivez la dynamique ProShares Ultra MidCap400. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MVV aujourd'hui ?
L'action ProShares Ultra MidCap400 est cotée à 69.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 68.65 - 69.21, a clôturé hier à 67.47 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de MVV présente ces mises à jour.
L'action ProShares Ultra MidCap400 verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Ultra MidCap400 est actuellement valorisé à 69.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MVV.
Comment acheter des actions MVV ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra MidCap400 au cours actuel de 69.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.21 ou de 69.51, le 6 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MVV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MVV ?
Investir dans ProShares Ultra MidCap400 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.64 - 81.87 et le prix actuel 69.21. Beaucoup comparent 0.65% et 26.69% avant de passer des ordres à 69.21 ou 69.51. Consultez le graphique du cours de MVV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra MidCap400 ?
Le cours le plus élevé de ProShares Ultra MidCap400 l'année dernière était 81.87. Au cours de 42.64 - 81.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 67.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra MidCap400 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra MidCap400 ?
Le cours le plus bas de ProShares Ultra MidCap400 (MVV) sur l'année a été 42.64. Sa comparaison avec 69.21 et 42.64 - 81.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MVV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MVV a-t-elle été divisée ?
ProShares Ultra MidCap400 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 67.47 et 0.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 67.47
- Ouverture
- 68.65
- Bid
- 69.21
- Ask
- 69.51
- Plus Bas
- 68.65
- Plus Haut
- 69.21
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 2.58%
- Changement Mensuel
- 0.65%
- Changement à 6 Mois
- 26.69%
- Changement Annuel
- 0.99%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%