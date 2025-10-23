КотировкиРазделы
MVV: ProShares Ultra MidCap400

67.47 USD 1.95 (2.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MVV за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.47, а максимальная — 68.84.

Следите за динамикой ProShares Ultra MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MVV сегодня?

ProShares Ultra MidCap400 (MVV) сегодня оценивается на уровне 67.47. Инструмент торгуется в пределах 67.47 - 68.84, вчерашнее закрытие составило 69.42, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MVV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MidCap400?

ProShares Ultra MidCap400 в настоящее время оценивается в 67.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.55% и USD. Отслеживайте движения MVV на графике в реальном времени.

Как купить акции MVV?

Вы можете купить акции ProShares Ultra MidCap400 (MVV) по текущей цене 67.47. Ордера обычно размещаются около 67.47 или 67.77, тогда как 9 и -1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MVV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MVV?

Инвестирование в ProShares Ultra MidCap400 предполагает учет годового диапазона 42.64 - 81.87 и текущей цены 67.47. Многие сравнивают -1.88% и 23.50% перед размещением ордеров на 67.47 или 67.77. Изучайте ежедневные изменения цены MVV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MidCap400?

Самая высокая цена ProShares Ultra MidCap400 (MVV) за последний год составила 81.87. Акции заметно колебались в пределах 42.64 - 81.87, сравнение с 69.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MidCap400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MidCap400?

Самая низкая цена ProShares Ultra MidCap400 (MVV) за год составила 42.64. Сравнение с текущими 67.47 и 42.64 - 81.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MVV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MVV?

В прошлом ProShares Ultra MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.42 и -1.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.47 68.84
Годовой диапазон
42.64 81.87
Предыдущее закрытие
69.42
Open
68.78
Bid
67.47
Ask
67.77
Low
67.47
High
68.84
Объем
9
Дневное изменение
-2.81%
Месячное изменение
-1.88%
6-месячное изменение
23.50%
Годовое изменение
-1.55%
