Курс MVV за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.47, а максимальная — 68.84.

Следите за динамикой ProShares Ultra MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.