MVV: ProShares Ultra MidCap400
Курс MVV за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.47, а максимальная — 68.84.
Следите за динамикой ProShares Ultra MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MVV сегодня?
ProShares Ultra MidCap400 (MVV) сегодня оценивается на уровне 67.47. Инструмент торгуется в пределах 67.47 - 68.84, вчерашнее закрытие составило 69.42, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MVV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MidCap400?
ProShares Ultra MidCap400 в настоящее время оценивается в 67.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.55% и USD. Отслеживайте движения MVV на графике в реальном времени.
Как купить акции MVV?
Вы можете купить акции ProShares Ultra MidCap400 (MVV) по текущей цене 67.47. Ордера обычно размещаются около 67.47 или 67.77, тогда как 9 и -1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MVV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MVV?
Инвестирование в ProShares Ultra MidCap400 предполагает учет годового диапазона 42.64 - 81.87 и текущей цены 67.47. Многие сравнивают -1.88% и 23.50% перед размещением ордеров на 67.47 или 67.77. Изучайте ежедневные изменения цены MVV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MidCap400?
Самая высокая цена ProShares Ultra MidCap400 (MVV) за последний год составила 81.87. Акции заметно колебались в пределах 42.64 - 81.87, сравнение с 69.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MidCap400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MidCap400?
Самая низкая цена ProShares Ultra MidCap400 (MVV) за год составила 42.64. Сравнение с текущими 67.47 и 42.64 - 81.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MVV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MVV?
В прошлом ProShares Ultra MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.42 и -1.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.42
- Open
- 68.78
- Bid
- 67.47
- Ask
- 67.77
- Low
- 67.47
- High
- 68.84
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -2.81%
- Месячное изменение
- -1.88%
- 6-месячное изменение
- 23.50%
- Годовое изменение
- -1.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 1.650%