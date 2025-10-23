- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MVV: ProShares Ultra MidCap400
A taxa do MVV para hoje mudou para -2.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.47 e o mais alto foi 68.84.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra MidCap400. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MVV hoje?
Hoje ProShares Ultra MidCap400 (MVV) está avaliado em 67.47. O instrumento é negociado dentro de 67.47 - 68.84, o fechamento de ontem foi 69.42, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MVV em tempo real.
As ações de ProShares Ultra MidCap400 pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra MidCap400 está avaliado em 67.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.55% e USD. Monitore os movimentos de MVV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MVV?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra MidCap400 (MVV) pelo preço atual 67.47. Ordens geralmente são executadas perto de 67.47 ou 67.77, enquanto 9 e -1.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MVV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MVV?
Investir em ProShares Ultra MidCap400 envolve considerar a faixa anual 42.64 - 81.87 e o preço atual 67.47. Muitos comparam -1.88% e 23.50% antes de enviar ordens em 67.47 ou 67.77. Estude as mudanças diárias de preço de MVV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra MidCap400?
O maior preço de ProShares Ultra MidCap400 (MVV) no último ano foi 81.87. As ações oscilaram bastante dentro de 42.64 - 81.87, e a comparação com 69.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra MidCap400 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra MidCap400?
O menor preço de ProShares Ultra MidCap400 (MVV) no ano foi 42.64. A comparação com o preço atual 67.47 e 42.64 - 81.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MVV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MVV?
No passado ProShares Ultra MidCap400 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.42 e -1.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 69.42
- Open
- 68.78
- Bid
- 67.47
- Ask
- 67.77
- Low
- 67.47
- High
- 68.84
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -2.81%
- Mudança mensal
- -1.88%
- Mudança de 6 meses
- 23.50%
- Mudança anual
- -1.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%