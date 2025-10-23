报价部分
货币 / MVV
回到股票

MVV: ProShares Ultra MidCap400

67.47 USD 1.95 (2.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MVV汇率已更改-2.81%。当日，交易品种以低点67.47和高点68.84进行交易。

关注ProShares Ultra MidCap400动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MVV股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra MidCap400股票今天的定价为67.47。它在67.47 - 68.84范围内交易，昨天的收盘价为69.42，交易量达到9。MVV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra MidCap400股票是否支付股息？

ProShares Ultra MidCap400目前的价值为67.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.55%和USD。实时查看图表以跟踪MVV走势。

如何购买MVV股票？

您可以以67.47的当前价格购买ProShares Ultra MidCap400股票。订单通常设置在67.47或67.77附近，而9和-1.90%显示市场活动。立即关注MVV的实时图表更新。

如何投资MVV股票？

投资ProShares Ultra MidCap400需要考虑年度范围42.64 - 81.87和当前价格67.47。许多人在以67.47或67.77下订单之前，会比较-1.88%和。实时查看MVV价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra MidCap400股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra MidCap400的最高价格是81.87。在42.64 - 81.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra MidCap400的绩效。

ProShares Ultra MidCap400股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra MidCap400（MVV）的最低价格为42.64。将其与当前的67.47和42.64 - 81.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MVV股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra MidCap400历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.42和-1.55%中可见。

日范围
67.47 68.84
年范围
42.64 81.87
前一天收盘价
69.42
开盘价
68.78
卖价
67.47
买价
67.77
最低价
67.47
最高价
68.84
交易量
9
日变化
-2.81%
月变化
-1.88%
6个月变化
23.50%
年变化
-1.55%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.650%