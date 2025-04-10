KotasyonBölümler
Dövizler / MUNI
Geri dön - Hisse senetleri

MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

52.38 USD 0.11 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MUNI fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.30 ve Yüksek fiyatı olarak 52.40 aralığında işlem gördü.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUNI haberleri

Sıkça sorulan sorular

MUNI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi 52.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 52.30 - 52.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 52.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 424 değerine ulaştı. MUNI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi şu anda 52.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.71% ve USD değerlerini izler. MUNI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MUNI hisse senedi nasıl alınır?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisselerini şu anki 52.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 52.38 ve Ask 52.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 424 ve günlük değişim oranı 0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MUNI fiyat hareketlerini takip edin.

MUNI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.58 - 52.70 ve mevcut fiyatı 52.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 52.38 veya Ask 52.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.29% ve 6 aylık değişim oranı 2.28% değerlerini karşılaştırır. MUNI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi yıllık olarak 52.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.58 - 52.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 52.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund performansını takip edin.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.58 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 52.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.58 - 52.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MUNI fiyat hareketlerini izleyin.

MUNI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 52.27 ve yıllık değişim oranı 0.71% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
52.30 52.40
Yıllık aralık
49.58 52.70
Önceki kapanış
52.27
Açılış
52.30
Satış
52.38
Alış
52.68
Düşük
52.30
Yüksek
52.40
Hacim
424
Günlük değişim
0.21%
Aylık değişim
0.29%
6 aylık değişim
2.28%
Yıllık değişim
0.71%
11 Ekim, Cumartesi