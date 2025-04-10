クォートセクション
通貨 / MUNI
MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

52.38 USD 0.11 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MUNIの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり52.30の安値と52.40の高値で取引されました。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MUNI株の現在の価格は？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの株価は本日52.38です。52.30 - 52.40内で取引され、前日の終値は52.27、取引量は424に達しました。MUNIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの株は配当を出しますか？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの現在の価格は52.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.71%やUSDにも注目します。MUNIの動きはライブチャートで確認できます。

MUNI株を買う方法は？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの株は現在52.38で購入可能です。注文は通常52.38または52.68付近で行われ、424や0.15%が市場の動きを示します。MUNIの最新情報はライブチャートで確認できます。

MUNI株に投資する方法は？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundへの投資では、年間の値幅49.58 - 52.70と現在の52.38を考慮します。注文は多くの場合52.38や52.68で行われる前に、0.29%や2.28%と比較されます。MUNIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの株の最高値は？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの過去1年の最高値は52.70でした。49.58 - 52.70内で株価は大きく変動し、52.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの株の最低値は？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund(MUNI)の年間最安値は49.58でした。現在の52.38や49.58 - 52.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MUNIの動きはライブチャートで確認できます。

MUNIの株式分割はいつ行われましたか？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.27、0.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
52.30 52.40
1年のレンジ
49.58 52.70
以前の終値
52.27
始値
52.30
買値
52.38
買値
52.68
安値
52.30
高値
52.40
出来高
424
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
2.28%
1年の変化
0.71%
