报价部分
货币 / MUNI
回到股票

MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

52.38 USD 0.11 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MUNI汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点52.30和高点52.40进行交易。

关注PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUNI新闻

常见问题解答

MUNI股票今天的价格是多少？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund股票今天的定价为52.38。它在52.30 - 52.40范围内交易，昨天的收盘价为52.27，交易量达到424。MUNI的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund目前的价值为52.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.71%和USD。实时查看图表以跟踪MUNI走势。

如何购买MUNI股票？

您可以以52.38的当前价格购买PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在52.38或52.68附近，而424和0.15%显示市场活动。立即关注MUNI的实时图表更新。

如何投资MUNI股票？

投资PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围49.58 - 52.70和当前价格52.38。许多人在以52.38或52.68下订单之前，会比较0.29%和。实时查看MUNI价格图表，了解每日变化。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的最高价格是52.70。在49.58 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund（MUNI）的最低价格为49.58。将其与当前的52.38和49.58 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUNI股票是什么时候拆分的？

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.27和0.71%中可见。

日范围
52.30 52.40
年范围
49.58 52.70
前一天收盘价
52.27
开盘价
52.30
卖价
52.38
买价
52.68
最低价
52.30
最高价
52.40
交易量
424
日变化
0.21%
月变化
0.29%
6个月变化
2.28%
年变化
0.71%
11 十月, 星期六