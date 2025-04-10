- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Le taux de change de MUNI a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.30 et à un maximum de 52.40.
Suivez la dynamique PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUNI Nouvelles
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- US consumer sentiment steady in October, but labor market worries persist
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- MUB: A Low-Cost, Investment-Grade Municipal Bond Fund (NYSEARCA:MUB)
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- MUNI: Reasonable Income For The Very Risk-Averse (NYSEARCA:MUNI)
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- VTEB ETF Provides Diversification For Income Seekers (NYSEARCA:VTEB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- MuniFin expands bond series with SEK 1 billion issuance
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MUNI aujourd'hui ?
L'action PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund est cotée à 52.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 52.30 - 52.40, a clôturé hier à 52.27 et son volume d'échange a atteint 424. Le graphique en temps réel du cours de MUNI présente ces mises à jour.
L'action PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund verse-t-elle des dividendes ?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund est actuellement valorisé à 52.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MUNI.
Comment acheter des actions MUNI ?
Vous pouvez acheter des actions PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund au cours actuel de 52.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.38 ou de 52.68, le 424 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MUNI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MUNI ?
Investir dans PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.58 - 52.70 et le prix actuel 52.38. Beaucoup comparent 0.29% et 2.28% avant de passer des ordres à 52.38 ou 52.68. Consultez le graphique du cours de MUNI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus élevé de PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund l'année dernière était 52.70. Au cours de 49.58 - 52.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus bas de PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) sur l'année a été 49.58. Sa comparaison avec 52.38 et 49.58 - 52.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MUNI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MUNI a-t-elle été divisée ?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.27 et 0.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.27
- Ouverture
- 52.30
- Bid
- 52.38
- Ask
- 52.68
- Plus Bas
- 52.30
- Plus Haut
- 52.40
- Volume
- 424
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- 2.28%
- Changement Annuel
- 0.71%