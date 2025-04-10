КотировкиРазделы
MUNI
MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

52.38 USD 0.11 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MUNI за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.30, а максимальная — 52.40.

Следите за динамикой PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUNI сегодня?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) сегодня оценивается на уровне 52.38. Инструмент торгуется в пределах 52.30 - 52.40, вчерашнее закрытие составило 52.27, а торговый объем достиг 424. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 52.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.71% и USD. Отслеживайте движения MUNI на графике в реальном времени.

Как купить акции MUNI?

Вы можете купить акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) по текущей цене 52.38. Ордера обычно размещаются около 52.38 или 52.68, тогда как 424 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUNI?

Инвестирование в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 49.58 - 52.70 и текущей цены 52.38. Многие сравнивают 0.29% и 2.28% перед размещением ордеров на 52.38 или 52.68. Изучайте ежедневные изменения цены MUNI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 49.58 - 52.70, сравнение с 52.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) за год составила 49.58. Сравнение с текущими 52.38 и 49.58 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUNI?

В прошлом PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.27 и 0.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.30 52.40
Годовой диапазон
49.58 52.70
Предыдущее закрытие
52.27
Open
52.30
Bid
52.38
Ask
52.68
Low
52.30
High
52.40
Объем
424
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
2.28%
Годовое изменение
0.71%
11 октября, суббота