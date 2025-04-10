- Обзор рынка
MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Курс MUNI за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.30, а максимальная — 52.40.
Следите за динамикой PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUNI сегодня?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) сегодня оценивается на уровне 52.38. Инструмент торгуется в пределах 52.30 - 52.40, вчерашнее закрытие составило 52.27, а торговый объем достиг 424. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 52.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.71% и USD. Отслеживайте движения MUNI на графике в реальном времени.
Как купить акции MUNI?
Вы можете купить акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) по текущей цене 52.38. Ордера обычно размещаются около 52.38 или 52.68, тогда как 424 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUNI?
Инвестирование в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 49.58 - 52.70 и текущей цены 52.38. Многие сравнивают 0.29% и 2.28% перед размещением ордеров на 52.38 или 52.68. Изучайте ежедневные изменения цены MUNI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 49.58 - 52.70, сравнение с 52.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) за год составила 49.58. Сравнение с текущими 52.38 и 49.58 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUNI?
В прошлом PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.27 и 0.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.27
- Open
- 52.30
- Bid
- 52.38
- Ask
- 52.68
- Low
- 52.30
- High
- 52.40
- Объем
- 424
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 2.28%
- Годовое изменение
- 0.71%