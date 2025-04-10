- Übersicht
MUNI: PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Der Wechselkurs von MUNI hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.30 bis zu einem Hoch von 52.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MUNI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MUNI heute?
Die Aktie von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) notiert heute bei 52.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 52.30 - 52.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.27 und das Handelsvolumen erreichte 424. Das Live-Chart von MUNI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MUNI Dividenden?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund wird derzeit mit 52.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MUNI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MUNI-Aktien?
Sie können Aktien von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) zum aktuellen Kurs von 52.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.38 oder 52.68 platziert, während 424 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MUNI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MUNI-Aktien?
Bei einer Investition in PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund müssen die jährliche Spanne 49.58 - 52.70 und der aktuelle Kurs 52.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.29% und 2.28%, bevor sie Orders zu 52.38 oder 52.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MUNI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Der höchste Kurs von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) im vergangenen Jahr lag bei 52.70. Innerhalb von 49.58 - 52.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Der niedrigste Kurs von PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) im Laufe des Jahres betrug 49.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.38 und der Spanne 49.58 - 52.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MUNI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MUNI statt?
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.27 und 0.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.27
- Eröffnung
- 52.30
- Bid
- 52.38
- Ask
- 52.68
- Tief
- 52.30
- Hoch
- 52.40
- Volumen
- 424
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 2.28%
- Jahresänderung
- 0.71%