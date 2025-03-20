Dövizler / MRBK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MRBK: Meridian Corporation
15.97 USD 0.15 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRBK fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.77 ve Yüksek fiyatı olarak 16.12 aralığında işlem gördü.
Meridian Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRBK haberleri
- Meridian: There Are Reasons To Be Optimistic Now (MRBK)
- Meridian Corporation: Downgrading After Recent Rally, Raising The Earnings Outlook (MRBK)
- Meridian Bank stock price target raised to $19 by DA Davidson on NIM expansion
- Meridian Corp releases earnings supplement for second quarter 2025
- Meridian Bank earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Meridian Corporation: Too Early For An Upgrade (NASDAQ:MRBK)
- Meridian Stock: Still Buy Despite Downward Revision Of Earnings (NASDAQ:MRBK)
- Meridian corp director Robert Holland buys $8,695 in stock
- Meridian Corporation Stock: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth (NASDAQ:MRBK)
Günlük aralık
15.77 16.12
Yıllık aralık
11.17 17.25
- Önceki kapanış
- 16.12
- Açılış
- 16.12
- Satış
- 15.97
- Alış
- 16.27
- Düşük
- 15.77
- Yüksek
- 16.12
- Hacim
- 330
- Günlük değişim
- -0.93%
- Aylık değişim
- 2.57%
- 6 aylık değişim
- 7.25%
- Yıllık değişim
- 25.25%
21 Eylül, Pazar