通貨 / MRBK
MRBK: Meridian Corporation
16.12 USD 0.44 (2.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRBKの今日の為替レートは、2.81%変化しました。日中、通貨は1あたり15.81の安値と16.22の高値で取引されました。
Meridian Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MRBK News
- Meridian: There Are Reasons To Be Optimistic Now (MRBK)
- Meridian Corporation: Downgrading After Recent Rally, Raising The Earnings Outlook (MRBK)
- Meridian Bank stock price target raised to $19 by DA Davidson on NIM expansion
- Meridian Corp releases earnings supplement for second quarter 2025
- Meridian Bank earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Meridian Corporation: Too Early For An Upgrade (NASDAQ:MRBK)
- Meridian Stock: Still Buy Despite Downward Revision Of Earnings (NASDAQ:MRBK)
- Meridian corp director Robert Holland buys $8,695 in stock
- Meridian Corporation Stock: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth (NASDAQ:MRBK)
1日のレンジ
15.81 16.22
1年のレンジ
11.17 17.25
- 以前の終値
- 15.68
- 始値
- 15.81
- 買値
- 16.12
- 買値
- 16.42
- 安値
- 15.81
- 高値
- 16.22
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 2.81%
- 1ヶ月の変化
- 3.53%
- 6ヶ月の変化
- 8.26%
- 1年の変化
- 26.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K