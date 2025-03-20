통화 / MRBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MRBK: Meridian Corporation
15.97 USD 0.15 (0.93%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRBK 환율이 오늘 -0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.77이고 고가는 16.12이었습니다.
Meridian Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRBK News
- Meridian: There Are Reasons To Be Optimistic Now (MRBK)
- Meridian Corporation: Downgrading After Recent Rally, Raising The Earnings Outlook (MRBK)
- Meridian Bank stock price target raised to $19 by DA Davidson on NIM expansion
- Meridian Corp releases earnings supplement for second quarter 2025
- Meridian Bank earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Meridian Corporation: Too Early For An Upgrade (NASDAQ:MRBK)
- Meridian Stock: Still Buy Despite Downward Revision Of Earnings (NASDAQ:MRBK)
- Meridian corp director Robert Holland buys $8,695 in stock
- Meridian Corporation Stock: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth (NASDAQ:MRBK)
일일 변동 비율
15.77 16.12
년간 변동
11.17 17.25
- 이전 종가
- 16.12
- 시가
- 16.12
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- 저가
- 15.77
- 고가
- 16.12
- 볼륨
- 330
- 일일 변동
- -0.93%
- 월 변동
- 2.57%
- 6개월 변동
- 7.25%
- 년간 변동율
- 25.25%
20 9월, 토요일