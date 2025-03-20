Devises / MRBK
MRBK: Meridian Corporation
15.97 USD 0.15 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MRBK a changé de -0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.77 et à un maximum de 16.12.
Suivez la dynamique Meridian Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MRBK Nouvelles
- Meridian: There Are Reasons To Be Optimistic Now (MRBK)
- Meridian Corporation: Downgrading After Recent Rally, Raising The Earnings Outlook (MRBK)
- Meridian Bank stock price target raised to $19 by DA Davidson on NIM expansion
- Meridian Corp releases earnings supplement for second quarter 2025
- Meridian Bank earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Meridian Corporation: Too Early For An Upgrade (NASDAQ:MRBK)
- Meridian Stock: Still Buy Despite Downward Revision Of Earnings (NASDAQ:MRBK)
- Meridian corp director Robert Holland buys $8,695 in stock
- Meridian Corporation Stock: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth (NASDAQ:MRBK)
Range quotidien
15.77 16.12
Range Annuel
11.17 17.25
- Clôture Précédente
- 16.12
- Ouverture
- 16.12
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Plus Bas
- 15.77
- Plus Haut
- 16.12
- Volume
- 330
- Changement quotidien
- -0.93%
- Changement Mensuel
- 2.57%
- Changement à 6 Mois
- 7.25%
- Changement Annuel
- 25.25%
20 septembre, samedi