MRBK: Meridian Corporation

15.97 USD 0.15 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRBK hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.94 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Meridian Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.94 16.12
Jahresspanne
11.17 17.25
Vorheriger Schlusskurs
16.12
Eröffnung
16.12
Bid
15.97
Ask
16.27
Tief
15.94
Hoch
16.12
Volumen
59
Tagesänderung
-0.93%
Monatsänderung
2.57%
6-Monatsänderung
7.25%
Jahresänderung
25.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K