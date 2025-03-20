Währungen / MRBK
MRBK: Meridian Corporation
15.97 USD 0.15 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRBK hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.94 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Meridian Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MRBK News
- Meridian: There Are Reasons To Be Optimistic Now (MRBK)
- Meridian Corporation: Downgrading After Recent Rally, Raising The Earnings Outlook (MRBK)
- Meridian Bank stock price target raised to $19 by DA Davidson on NIM expansion
- Meridian Corp releases earnings supplement for second quarter 2025
- Meridian Bank earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Meridian Corporation: Too Early For An Upgrade (NASDAQ:MRBK)
- Meridian Stock: Still Buy Despite Downward Revision Of Earnings (NASDAQ:MRBK)
- Meridian corp director Robert Holland buys $8,695 in stock
- Meridian Corporation Stock: Earnings To Surge Thanks To Margin, Loan Growth (NASDAQ:MRBK)
Tagesspanne
15.94 16.12
Jahresspanne
11.17 17.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.12
- Eröffnung
- 16.12
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Tief
- 15.94
- Hoch
- 16.12
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 2.57%
- 6-Monatsänderung
- 7.25%
- Jahresänderung
- 25.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K