MRBK: Meridian Corporation
15.50 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRBK за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.30, а максимальная — 15.61.
Следите за динамикой Meridian Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.30 15.61
Годовой диапазон
11.17 17.25
- Предыдущее закрытие
- 15.52
- Open
- 15.49
- Bid
- 15.50
- Ask
- 15.80
- Low
- 15.30
- High
- 15.61
- Объем
- 235
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- 4.10%
- Годовое изменение
- 21.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.