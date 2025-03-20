QuotazioniSezioni
MRBK: Meridian Corporation

15.97 USD 0.15 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRBK ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.77 e ad un massimo di 16.12.

Segui le dinamiche di Meridian Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.77 16.12
Intervallo Annuale
11.17 17.25
Chiusura Precedente
16.12
Apertura
16.12
Bid
15.97
Ask
16.27
Minimo
15.77
Massimo
16.12
Volume
330
Variazione giornaliera
-0.93%
Variazione Mensile
2.57%
Variazione Semestrale
7.25%
Variazione Annuale
25.25%
