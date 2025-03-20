Valute / MRBK
MRBK: Meridian Corporation
15.97 USD 0.15 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRBK ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.77 e ad un massimo di 16.12.
Segui le dinamiche di Meridian Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.77 16.12
Intervallo Annuale
11.17 17.25
- Chiusura Precedente
- 16.12
- Apertura
- 16.12
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Minimo
- 15.77
- Massimo
- 16.12
- Volume
- 330
- Variazione giornaliera
- -0.93%
- Variazione Mensile
- 2.57%
- Variazione Semestrale
- 7.25%
- Variazione Annuale
- 25.25%
