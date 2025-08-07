FiyatlarBölümler
Dövizler / MPW
Geri dön - Hisse senetleri

MPW: Medical Properties Trust Inc

5.01 USD 0.04 (0.79%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MPW fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.93 ve Yüksek fiyatı olarak 5.17 aralığında işlem gördü.

Medical Properties Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MPW haberleri

Günlük aralık
4.93 5.17
Yıllık aralık
3.51 6.29
Önceki kapanış
5.05
Açılış
5.02
Satış
5.01
Alış
5.31
Düşük
4.93
Yüksek
5.17
Hacim
11.808 K
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
12.58%
6 aylık değişim
-17.60%
Yıllık değişim
-14.65%
21 Eylül, Pazar